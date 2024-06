Otomobil ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu Hereke Mahallesi civarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 59 EA 868 plakalı otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Esin S., önünde ilerleyen 46 yaşındaki Aydın C.'nin kullandığı 59 RP 024 plakalı minibüse arkadan çarpıştı. Kazanın haber alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralananlar arasında minibüs sürücüsü Aydın C. ve yolcular Nazmiye C., Ömer C., Eda C., Osman C., Orhan C., Edanur C., Ayhan C., Tuğba C., Şevval C. ve bir yaşındaki Karan Erdi C. bulunuyor.

Ayrıca otomobil sürücüsü Esin S. ile yanındaki yolcular Onur S., Çağrı Ö. ve Sena Nur D. de yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.