Tekirdağlı çiftçiler yağmur duasına çıktı

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Tekirdağ'da çiftçiler, yağmur duası yaparak rahmet bekledi. Bahçeağıl Mahallesi'nde icra edilen yağmur duasına katılan çiftçiler, ellerini gökyüzüne açarak yağmur talebinde bulundu. Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı M. Ali Çolakoğlu, yağış olmaması durumunda ürünlerin zarar göreceğini ve verimin düşeceğini belirterek, "Geçen hafta başka bir mahallemizde yaptığımız yağmur duasını, bu hafta Bahçeağıl'da tekrarladık. Çiftçilerimizin ürünleri için yağmurun bir an önce yağmasını umuyoruz. Trakya'nın verimli topraklarında daha iyi bir ayçiçeği hasadı için yağmura ihtiyacımız var. İnşallah en kısa zamanda yağmur yağar ve çiftçilerimiz için umut dolu bir hasat sezonu olur" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe kadınlar da yoğun ilgi gösterdi ve dua sırasında Filistin halkına yapılan zulmün son bulması için de dualar edildi. Yağmur duası etkinliği, sunulan ikramlarla son buldu.