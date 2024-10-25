Otomobil ile minibüs çarpıştı şans eseri kimse ölmedi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden Kulu'ya gelmek üzere kontrolsüz kavşağa girmek isteyen M.A. yönetimindeki 42 GA 306 plakalı Ford marka minibüs Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 07 BUS 478 plakalı Volkswagen otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan C.G. ile minibüste bulunan yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.