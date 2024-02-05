Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Bayburt’tan Gümüşhane istikametine gitmekte olan Samet Karga kontrolündeki otomobil, Arzular Kabaköy kavşağından çıkış yapan Seyyit Alkan kontrolündeki boş servis minibüsüyle çarpıştı.

Meydana gelen kazada, minibüs sürücü Alkan ile otomobil sürücüsü Karga ve aynı araçta bulunan Hatice ve Zeliha Karga yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.