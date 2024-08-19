Otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı. 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı. 2 ölü, 8 yaralı

Isparta’da otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı.

Senirkent ilçesi Üçyol-Dörtyol mevkisinde meydana gelen olayda, Hikmet Kaya’nın kontrolündeki otomobil ile 33 yaşındaki Fatime Aytan’ın sürücülüğünü yaptığı patpat ile çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrası patpatta bulunan 50 yaşındaki Zehra Uygun olay yerinde, 59 yaşındaki Gülfidan Güllü ise kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Öte yandan otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Cafer Kaya ile patpat sürücüsü Fatime Aytan, 45 yaşındaki Bolat Budak, 70 yaşındaki Fatma Diker, 52 yaşındaki Şerife Akdoğan Havva Türedi ve Döndü Güllü yaralandı.

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İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleden sonra Senirkent Devlet Hastanesi ve Uluborlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Zehra Uygun ve Gülfidan Güllü’nün cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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