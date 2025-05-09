Otomobil koyun sürüsüne daldı: 15 koyun telef oldu

Kaynak: İHA
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 15 koyun telef oldu

Olay, Kuzeyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolda karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Elazığ'da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada 15 koyun telef oldu.

Olay, Kuzeyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yolda karşısına çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada yaklaşık 15 koyun telef olurken, sürücü de hafif yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin ve telef olan koyunların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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