Otomobil moloz yığınına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki moloz yığınına çarptı. Kazada, araçta bulunan Feride Gümüş (77) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Otomobil moloz yığınına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kütahya-Emet karayolunun Sarıayak Gencel mevkisinde meydana geldi. S.Z. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki moloz yığınına çarptı.

Kazada sürücü S.Z.’nin yanı sıra İ.G., F.Z., E.D., N.D. ile Feride Gümüş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Feride Gümüş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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