Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi! Sürücü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı

Samsun’da, Ali Duran (38), kullandığı otomobille, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada Duran öldü, kızı Sahra Nil Duran (8) ise yaralandı.

Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi! Sürücü öldü, 8 yaşındaki kızı yaralandı

Kaza, Çarşamba ilçesi Ambar Köprü mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Duran, idaresindeki 55 ADN 933 plakalı otomobil seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki 42 RJ 360 plakalı TIR'ın 42 AND 703 plakalı dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ali Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı Sahra Nil Duran'ı ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Ali Duran'ın cenazesi otopsi için, yaralı kızı ise tedavisi yapılmak üzere sağlıkçılar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(Kaynak: DHA)

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