Otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın merkeze bağlı Çemberlitaş (Heştıran) köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şerif Çelenk (54), idaresindeki 27 VR 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü Şerif Çelenk ile otomobilde bulunan Zahide Çelenk (51), yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.