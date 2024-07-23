Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç takla atıp metrelerce sürüklendi.

Kazada sürücü 55 yaşındaki Hasan Bala ve 50 yaşındaki eşi Keşi Bala hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kısıklı Köyü kavşağında gerçekleşti. Esendere Beldesinden Yüksekova yönüne giden Hasan Bala'nın kullandığı araç, kontrolden çıkarak takla attı.

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Olaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

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