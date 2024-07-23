Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada sürücü 55 yaşındaki Hasan Bala ve 50 yaşındaki eşi Keşi Bala hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolunun 30'uncu kilometresindeki Kısıklı Köyü kavşağında gerçekleşti. Esendere Beldesinden Yüksekova yönüne giden Hasan Bala'nın kullandığı araç, kontrolden çıkarak takla attı.
Olaya şahit olanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.