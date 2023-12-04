Otomobil ve hafif ticari satışında rekor

Yılın ilk 11 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 1 milyon 93 bin 982 satışla rekor kırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Otomobil ve hafif ticari satışında rekor

Türkiye’de hasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 39,8 artışla 115 bin 40 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.

Ocak-kasım döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.

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