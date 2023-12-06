Otomobil ve tır çarpıştı. 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil ve tır çarpıştı. 9 kişi yaralandı

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana geldi.

İbrahim Yıldız idaresindeki otomobil, Kasım Alçiçek idaresindeki tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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