Otomobil virajı alamayıp taklalar attı. 1 kişi yaralandı

Kaza gece saat 00.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Şile Yolu üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, Mahmut Sağmen hakimiyetindeki araç seyir halindeyken virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetinden çıktı. Araç önce refüje çarptı, sonra da takla atarak durdu.

Kazada araç sürücüsü Mahmut Sağmen hafif yaralandı.

Çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından sağlık ekipleri çağırıldı.

Polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.