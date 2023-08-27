Otomobilde kanlı pusu: Hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca (64), yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Otomobilde kanlı pusu: Hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Hasan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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