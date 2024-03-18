Otomobilden silah çalan şüpheli yakalandı

Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, Aktürk sokak üzerinde dün yaşanan olayda, iş adamı D.Ö.’ye ait park halindeki otomobilin içinden tabanca çalındı. Otomobilin camını kırarak içeri giren hırsızlar torpido gözündeki taşıma ruhsatlı tabancayı çalıp kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde iki kişi oldukları görülen şüphelilerin otomobilin yanında bir süre dolandıkları, biri gözcülük yaparken diğerinin hırsızlık yaptığı görüldü.

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6 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis, başlattığı soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden R.B.(29)’yi gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği getirilen şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğunu belirledi. Emniyette işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Polis kimliğini tespit ettiği diğer hırsızı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.