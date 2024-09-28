Otomobile tüfekle saldırı! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında kavga çıktı. Otomobile açılan ateşte baba ve araçta bulunan 4 çocuğu yaralandı.

Tüfekle yapılan saldırı anını vatandaşlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kavga akşam saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Kavgada pompalı tüfekle otomobile açılan ateş sonucu Medet K. (38) ile çocukları Emine, Sude Naz, Menesa ve Nur Fidan K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı.