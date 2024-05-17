Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü

Güveniş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Feti Bağıran adlı sürücü, önünden beton mikseri geçtiği esnada yol çöktü.

Aracı ile yaklaşık 2 metre çukura düşen, Feti Bağıran'ın aracında maddi hasar meydan geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve zabıta ekiplerinden gerekli tutanağın tutulmasını isteyen Feti Bağıran olay anında önünden beton mikseri geçtiği esnada yolun birden çöktüğünü ifade ederek, zararının karşılanmasını talep etti.

Çöken yola zabıta ekipleri tarafından duba ile önlem alınırken , ekiplerin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.