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Otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangını, aynı anlarda aracıyla yoldan geçen itfaiye eri Ferhat Koç söndürdü. Ferhat Koç'un izin gününde olmasına rağmen yangına müdahale ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:52
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Otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü

Otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü
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DHA'nın haberine göre, Arnavutköy Sultangazi yolunda dün öğlen saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. 

Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, aracından indi. Kısa sürede yangının büyüdüğü otomobilden alevler yükselmeye başladı.

O sırada tesadüfen aynı yoldan geçen itfaiye personeli Ferhat Koç, izin gününde olmasına rağmen aracını durdurarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. 

Sultangazi İtfaiye İstasyonunda görevli olduğu öğrenilen Ferhat Koç, kısa süreli müdahalesiyle yangını tek başına söndürdü. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

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