Otomobilin bagajdan 10 milyon liralık kaçak külçe altın çıktı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla altın taşınacağı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili takibe alarak durdurdu. Araç bagajında yapılan detaylı aramada, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 3 kilogram kaçak külçe altın bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili olarak V.M., A.A. ve Y.M. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.M. ve A.A., ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılırken, Y.M.'ye yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.