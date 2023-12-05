Otomobilin camlarını kırarak böyle zarar verdi. Çevreden geçenleri umursamadı bile

Geldi, cebinden çekiç yada sert bir cisim çıkarttı, çevresinden geçenleri umursamadı bile otomobilin bütün camlarını tek tek kırdı. İşte o anlar...

KAYNAK: DHA
Otomobilin camlarını kırarak böyle zarar verdi. Çevreden geçenleri umursamadı bile

Sultangazi'de bir kişi, cebinden çıkardığı demir parçasıyla park halindeki otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi'nde 3 Kasım Pazar günü yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Park halindeki aracın yanına gelen kişi, montunun cebinden çıkardığı demir parçası ya da bir çekiçle önce aracın aynaları kırdı. Ardından da otomobilin camlarını kıran şüpheli yanından geçenlere de aldırış etmedi. Otomobilin etrafında dolaşarak tekmeler atan kişi hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden yola çıkan polisler zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

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