Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havalandı

Kayseri Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ifadesi alınan baba Murat Sesli, "Olay anında orada değildim. Ancak kısa sürede olay yerine gittim. Yeğenim aradı ve "dayı Mehmet’e araba çarptı" dedi. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.



"ÇARPAN ARAÇ MEHMET’E BİR UYARIDA BULUNMADI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olaya şahit olan Mehmet Sesli’nin dayısının oğlu Kahraman Gelgi de, "Mehmet yayaydı ve karşıya geçerken sağına ve soluna baktı. Orada alt geçit, üst geçit ve yaya geçidi yok. Araç Mehmet’i görünce kornaya basmadı ve selektör atmadı. Herhangi bir uyarıda bulunmadı. Hatta çarptıktan sonra durmakta zorlandı. Çarpan araç hiç şerit değiştirmeye falan çalışmadı. Direkt çarptı. Mehmet’in adımları seriydi. Mehmet’e çarpan aracın hızı 90’dan fazlaydı. İfadesinde 60 demiş. Ancak 60 ile çarpsaydı o araç o hale gelmezdi” diye konuştu.

"ARAÇ ÇOK HIZLI OLDUĞU İÇİN ARACI GÖREMEDİM"

Bir diğer tanık E.G.Ö. ise, “Ben kazayı balkondan gördüm. Ben maktulün yola bakıp çıktığını gördüm. Araç çok hızlı geldiği için vuran aracı göremedim. Maktul karşıya geçerken hızlıydı. Yolda yavaş yavaş yürümüyordu. Araç çok hızlı olduğu için hızını tahmin edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



"HER TÜRLÜ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşma sonrasında İHA'ya konuşan acılı baba Murat Sesli, çocuğuna çarpan şoförün cezasız kalmamasını isteyerek, "Oğluma sabah çarşıya gitmek için karşıdan karşıya geçerken araç çarptı. Oğlumu kara toprağa gömdük. Sürücünün her türlü cezayı almasını istiyorum. 20 yıl, 30 yıl sürünsün. 7 aydır ne çektiğimi bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Bu olayı Türkiye duysun. Ben kamera kayıtlarını izledim. O arabanın hızı 50-60 değil en az 100’dür” diye konuştu.

Anne Hikmet Sesli ise adalet istediklerini, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istediğini dile getirdi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın çarptığı talihsiz gencin havalanması ve yere düşmesi saniye saniye kaydedildi.

26 Nisan’da Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında F.B. idaresindeki 38 AHL 353 plakalı otomobille karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Sesli'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.S.’yi hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.S. 27 Nisan’da hayatını kaybetti.