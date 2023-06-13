Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Emircan K. (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk hayatını kaybetti

Kaza saat 16.30’da Döşemealtı’na bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi, Belediye İş Merkezi önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen iki gencin bulunduğu elektrikli bisiklet, iş merkezi önündeki park yerinden çıkmak için geri manevra yapan Engin V.'nin kullandığı 07 ADJ 099 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklete o sırada caddeden geçen K.G. yönetimindeki 07 GUC 91 plakalı hafif ticari araç çarptı. Asfalt zemine düşen çocuklardan Emircan K. ağır yaralandı. Diğer genç ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aşırı kan kaybeden Emircan K.’ya, o sırada yoldan geçen bir genç tişörtünü çıkartarak tampon yaptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Emircan K., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Emircan K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Emircan K.'nın anne ve babası gözyaşına boğuldu. İki aracın sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

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(Kaynak: DHA)

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