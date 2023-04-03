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Kontroldan çıkan otomobil bakkal dükkanına girdi

Adana’da hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin dükkana girdiği kazada 2 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yeri sahibi ile içerideki 3 kişinin panik içinde dışarı kaçıştığı görüldü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:27
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Otomobilin iş yerine girdiği kaza kamerada

Kontroldan çıkan otomobil bakkal dükkanına girdi
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Kaza, 31 Mart günü saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre; sürücünün Ordu Caddesi’ne dönerken hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki dükkana girdi. İş yerinin camları ve kaldırımda bulunan içecek dolabı kırıldı. Bu sırada alışveriş yapan 3 kişi ile iş yeri sahibi büyük korku yaşayıp, kendilerini dışarı attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan 1’i kadın, 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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