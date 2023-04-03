Kontroldan çıkan otomobil bakkal dükkanına girdi

Kaza, 31 Mart günü saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre; sürücünün Ordu Caddesi’ne dönerken hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki dükkana girdi. İş yerinin camları ve kaldırımda bulunan içecek dolabı kırıldı. Bu sırada alışveriş yapan 3 kişi ile iş yeri sahibi büyük korku yaşayıp, kendilerini dışarı attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan 1’i kadın, 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.