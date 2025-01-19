Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada, çarpışan otomobillerden birinin kapısı diğer aracın farında asılı kaldı, bu görüntü ise dikkat çekti.

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 404. Sokak üzerinde gerçekleşti. Ö.Y. yönetimindeki 54 FV 228 plakalı otomobil ile B.Ş. kontrolündeki 78 ABG 838 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Ö.Y.’nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen aracın kapısı, diğer otomobilin farında asılı kaldı. Kazada sürücü Ö.Y. yaralandı.

YARALI SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ö.Y., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, sağlık durumu iyi olan Ö.Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.