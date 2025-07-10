Otomobilin önünü kesti, darp etti! İşte o anlar

Kaynak: DHA

Kırşehir’de yol verme tartışması şiddete dönüştü! O.K, isimli kişi F.Z.P’isimli sürücünün kullandığı otomobilin önünü kesti. O.K, aracın kapısını açarak P’yi darbetti.

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de Fatih Ziya Polat otomobiliyle giderken, arkadan otomobiliyle gelip önünü kesen Osman K. tarafından darp edildi. Osman K.'nın otomobilini diğer aracın önüne kırdığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1099'uncu Sokak'ta meydana geldi. Fatih Ziya Polat 06 HB 709 plakalı otomobille giderken iddiaya göre arkadan gelen Osman K. kedisine yol vermediği gerekçesiyle 40 ABC 032 plakalı otomobiliyle sollama yapıp, önüne kırdı. Aracından inen Osman K., otomobilin kapısını açarak Polat'ı darbetti. Fatih Ziya Polat, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu.

Bu arada yaşananlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman K.'nin otomobiliyle, Fatih Ziya Polat'ın aracının önünü kestiği ve daha sonra darbettiği görüldü.

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