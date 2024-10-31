Otomobilini mıcıra kaptırdı. Ağaçlık alana savruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobilini mıcıra kaptırdı. Ağaçlık alana savruldu

Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu.

Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Zonguldak kara yolunun Akyamaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Bartın istikametinden Zonguldak yönüne giden B.K. 06 FB 6255 plakalı Fiat marka aracını, yolun kenarında bulunan mıcıra kaptırdı. Kontrolden çıkan araç önce karşı şeride geçti, daha sonra da ağaçlık alana uçarak savruldu. Kazada sürücü B.K. ile araç içinde olan S.K. ile İ.D.A. isimli çocuk yaralandı.

Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından farkedilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. Kaza sonucunda araç içinde olan yaralılar itfaiyenin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların tedavileri olay yerinde yapılmasından sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
"Göründüğü Gibi" Arter’de
"Göründüğü Gibi" Arter’de
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı