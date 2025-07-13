Otomobille denize uçtu! Canını zor kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Balıkesir Ayvalık ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek denize uçtu. Denizin ortasında ölüm kalım savaşı veren sürücü bir süre sonra aracın içerisinden çıkmayı başardı. Kaputun üstüne oturan sürücü uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AIZ 617 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu. Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü. Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Otomobille denize uçtu! Canını zor kurtardı

Otomobille denize uçtu! Canını zor kurtardı

Otomobille denize uçtu! Canını zor kurtardı

Otomobille denize uçtu! Canını zor kurtardı

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