Otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak: Araç üretimi durduruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi 35 bin kişiyi işten çıkaracak: Araç üretimi durduruldu

Alman otomotiv devi Volkswagen, zorlu bir karar alarak 35 bin çalışanı işten çıkarma yoluna gitti. Uzun süren müzakerelerden sonra şirket ve sendika arasında varılan anlaşma, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, 70 saat süren zorlu müzakerelerden sonra Almanya'daki iş konseyleri ve IG Metall sendikasıyla önemli bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma sonrasında Almanya'da 35 bin çalışan işten çıkarılacak ve fabrikalardaki üretim kapasitesi ciddi şekilde azaltılacak.

Sözleşme çerçevesinde, Volkswagen'in Almanya'daki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltılacak. Kalan çalışanlara ise 2030 yılına kadar iş güvencesinin sağlanacağı ifade edildi. IG Metall sendikasından gerçekleştirilen açıklamalarda, "Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı" dedi.

İKRAMİYELER KALDIRILACAK

Volkswagen çalışanlarının maaşlarına önümüzdeki dört yıl boyunca hiçbir şey yapılmayacak ve bazı ikramiyeler kaldırılacak ya da azaltılacak. Ayrıca yüzde 5'lik bir maaş artışı iki aşamalı bir fona aktarılacak ve bu fon, esnek çalışma olanaklarını finanse etmek için kullanılacak.

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