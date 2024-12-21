Otomotiv devi 700 bin aracı geri çağırdı. Bu yıl 15. kez oldu

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklama ile yaklaşık 700 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, 2024 model Cybertruck, 2017-2025 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2025 yıllarında üretilen Model Y araçlarını kapsıyor.

NHTSA, geri çağırma nedenini lastik basıncı izleme sisteminin (TPMS) uyarı ışığının sürüş döngüleri arasında yanık kalmayabileceği ve bu yüzden sürücüleri düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabileceği olarak belirtti.

Yanlış şişirilmiş lastiklerin çarpışma riskini artırması nedeniyle, bu araçların Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartlarına uymadığı vurgulandı.

Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, bu sorunun çözümü için ücretsiz bir OTA (over-the-air) yazılım güncellemesi yayınladığını açıkladı. Bu güncelleme, lastik basıncı izleme sisteminin daha doğru ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Geri çağırma kararı, Tesla'nın bu yıl içindeki 15. geri çağırma olayı olarak kayıtlara geçti. Bu geri çağırmalar ile birlikte 2024 yılında toplamda 2.7 milyon aracın etkilendiği belirtiliyor. Bu durum, Tesla'nın yazılım ve donanım üzerinde sürekli iyileştirmeler yapma politikasının bir parçası olarak görülebilir.

Tesla'nın geri çağırma süreçlerinde genellikle sorunları çözmek için uzaktan güncellemeler kullanması, otomotiv sektöründe yenilikçi bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Bu geri çağırma, Tesla sahiplerinin araçlarının güvenliğini ve performansını artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu tür geri çağırmaların sıklığı, elektrikli araçların yazılım bağımlılığının getirdiği zorlukları da gözler önüne seriyor.

Tesla, bu tür sorunları çözmek için müşterilerine sürekli destek sağlayarak, müşteri memnuniyetini ve marka güvenilirliğini korumaya çalışıyor.