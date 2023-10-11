Otomotiv devi bir modele daha veda etti. Türkiye yollarında ender görülüyordu

Shiftdelete'den Yiğit Ali Demir'in haberine göre, geçtiğimiz yıllarda Passat ve Beetle modellerinin üretimini durdurduğunu açıklayan Volkswagen, yeni kararı ile gündeme geldi. Slovakyada’ki Bratislava fabrikasında üretilen Volkswagen Up modeli üretimden kaldırıldı.

Up modeli Türkiye yollarında ender görülüyordu. VW Up, üretim sorunuyla karşı karşıya kalan en son otomobil olduğu açıklandı. Artık yalnızca Birleşik Krallık’taki bayi stoklarından satın alınabilecek.

Volkswagen’ın en küçük modeli olan Up, son yıllarda üretimi durdurulan Volkswagen Golf, Passat ve Beetle’ın izinden gidiyor.

EN KÜÇÜK OTOMOBİL ÜNVANI EL DEĞİŞTİRDİ

Şirketin en ucuz modeli olarak da bilinen VW Up, yalnızca 12 yıllık geçmişe sahip. Halihazırda kaybedilen diğer modellere kıyasla kısa bir tirajlı olsa da, güçlü GTI modelinden çevre dostu e-UP’a kadar çeşitli güç aktarma organlarında üretildi.

Yılın başında Volkswagen, talebin arzı aştığını ancak mevcut tüm siparişleri üreteceklerini belirterek Up GTI versiyonunu satıştan kaldırdı.

Bu hamle ile birlikte VW Polo, şirketin en küçük otomobili unvanını geri kazandı. Üreticiler odaklarını içten yanmalı modellerden elektrikli güç aktarma organlarına kaydırırken, otomobil endüstrisinde de benzer bir hikaye yaşandı.

Bu yılın başlarında Ford Fiesta’nın satıştan kaldırılması, başka bir ismin onlarca yıldır satışta olan efsanenin sonuna geldiğini gözler önüne seriyor. Şirketlerin tek platform üzerinden üretebileceği modellere odaklanacağı tahmin ediliyor.