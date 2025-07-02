Otomotiv devi dev fabrikalarını kapatabilir. Kimse tahmin bile edemiyor

Fransız-İtalyan otomotiv devi Stellantis, Avrupa Birliği’nin (AB) karbon emisyon hedeflerine uyum sağlayamaması nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Şirketin Avrupa başkanı Jean-Philippe Imparato, Roma’da düzenlenen bir konferansta, AB’nin CO2 emisyon kurallarına uymamanın 2025-2027 döneminde 2,5 milyar avroya (2,95 milyar dolar) varan cezalar getirebileceğini belirtti.

Bu durum, şirketin Avrupa’daki fabrikalarını kapatma riskini gündeme taşıyor.Stellantis, karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla elektrikli araç satışı yapmayı hedefliyor. Ancak Imparato, mevcut hedeflerin sektör için ulaşılması zor olduğunu vurguladı. AB’nin iklim değişikliği ile mücadele politikaları, otomotiv sektörünü sıfır emisyon hedeflerine yöneltirken, Stellantis gibi devler maliyet baskısı altında.

Şirket, bu yıl sonuna kadar düzenlemelerde esneklik sağlanmazsa üretim tesislerinde “zor kararlar” alabileceğini ifade etti.

Otomotiv endüstrisi, cezaların yalnızca 2025 yerine 2025-2027 dönemine yayılması için lobi faaliyetleriyle zaman kazanmış olsa da, Stellantis’in durumu sektördeki genel zorlukları yansıtıyor.

Elektrikli araç üretimine geçiş, yüksek maliyetler ve altyapı eksiklikleri nedeniyle yavaş ilerliyor. Stellantis’in İtalya’daki tesisleri, özellikle Fiat ve Alfa Romeo markalarının üretim merkezleri, bu kararların odak noktası olabilir. Şirket, hem çevre hedeflerine uyum sağlamaya çalışıyor hem de ekonomik sürdürülebilirlik için stratejik adımlar planlıyor.