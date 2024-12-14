Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor. 3 bin işçi köşeyi dönecek

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu'na ait Audi, Brüksel'deki fabrikasını kapatma kararı aldı. Fabrikanın satılamaması ve sosyal plan üzerinde işçi temsilcileriyle anlaşmazlık yaşanması sonucu bu adım atıldı.

17 yıllık deneyime sahip bir çalışan, pozisyonuna ve maaşına göre 125.000 (4 milyon 500 bin TL) ile 190.000 Euro (6 milyon 985 bin TL) arasında tazminat alacak. Bu, toplamda 3000 çalışanı etkileyen büyük bir işten çıkarma sürecine işaret ediyor.

ŞİRKETİN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Audi, Brüksel fabrikasındaki işten çıkarılmalar için bir sosyal plan oluşturma girişiminde bulundu. Ancak, işçi temsilcileri, Audi’nin sunduğu teklifleri reddetti. Şirket, çalışanlarına yasal tazminatın yanı sıra gönüllü primler de teklif etmişti, fakat bu teklifler de kabul görmedi.

Audi’nin Üretim Yönetim Kurulu Üyesi Gerd Walker, toplamda yasal zorunluluktan iki kat daha fazla ödeme yapmayı önerdiklerini belirtti, ancak taraflar arasında bir anlaşmaya varılamadı.

Audi’nin Brüksel fabrikasında yalnızca Q8 e-tron modeli üretiliyordu. Ancak, bu büyük elektrikli SUV’un satışlarının düşmesi, üretim maliyetlerinin artmasına neden oldu. Bunun yanı sıra fabrikanın çevresinde yeterli sayıda tedarikçi olmaması ve lojistik maliyetlerinin yükselmesi de zorluklar yarattı.

ÇÖZÜM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Konumunun genişleme için sınırlı imkanlar sunması, fabrikanın geleceği açısından olumsuz bir faktör olarak öne çıkıyor.

Volkswagen Grubu, Brüksel fabrikasında yeni model üretmeme kararı aldı. Bu karar, fabrikanın geleceği için başka bir darbe olarak yorumlanabilir.

Audi, Almanya’daki diğer tesislerinde işten çıkarılmaları önlemek amacıyla çeşitli öneriler sunmuş olsa da, Brüksel fabrikasının kapanması ve işten çıkarılacak 3000 çalışan için yeni bir çözüm bulunamamış durumda.

Audi, çalışanlarına yasal tazminat ödemekle birlikte, ek haklar da sunmayı teklif etti. Gerd Walker, 17 yıllık bir çalışanın pozisyonuna göre 125.000 ila 190.000 Euro arasında tazminat alabileceğini belirtti. Ancak, Audi’nin 60 yaş üstü çalışanlara ek emeklilik düzenlemesi sunması, mevcut durumda sosyal plan olmadan yasal olarak mümkün değil.