Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor. 3 bin kişi işsiz kalacak

Elektrikli araçlar piyasaya bomba gibi giriş yapmıştı. Bunda en önemli olan faktör ise elektriğin diğer akaryakıtlara göre daha hesaplı olmasıydı. Çevreci olan bu araçların baş ağrısı yapması gibi etkenlerden satışları düşmeye başladı.

Bunun üzerine Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli otomobillere olan talepteki sert düşüşü gerekçe göstererek lüks markası Audi'nin Brüksel tesisini kapatabileceğini duyurdu.

Haberin ardından Frankfurt’ta işlem gören Volkswagen ve Porsche SE hisseleri sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,1 değer kaybetti.

Şirkete yakın bir kaynak Audi Q8 e-tron’un 2025’te üretiminin tamamen söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 50.000 otomobil üreten Brüksel tesisinde yaklaşık 3000 kişiye istihdam sağlanıyordu. Fabrikanın kapatılmasıyla 3000 kişi işsizler ordusuna katılacak.