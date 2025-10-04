Otomotiv devi Ford'un CEO'su oğlunu sanayiye verdi!

Ford'un CEO'su Jim Farley, 17 yaşındaki oğlunu yaz tatilinde kaynak öğrenmesi için sanayiye verdiğini açıkladı.

Farley oğluyla ilgili, "Oğlum en iyi kaynakçı veya süper hizmet dizel motorlarımızda çalışan bir mekanikçi olursa, bir ebeveyn olarak çok mutlu olacağım” ifadelerini kullandı.

Farley, yayınlanan bir röportajda, “Oğluma kaynak yapmayı öğrenebileceği bir yaz işi buldum. Nasıl üreteceğini, elleriyle neler yapabileceğini ve insanlara güvenmeyi öğrendi” dedi.

AMAÇ: MAVİ YAKALI İŞÇİLERİ DEĞERSİZLEŞTİREN KÜLTÜRE KARŞI DURMA

Farley, oğlunu birkaç ay için kaynakçı olarak çalıştırmasının amacını, mavi yakalı işçileri haksız bir şekilde değersizleştiren ve üniversite diplomasına sahip olanları aşırı derecede ön plana çıkaran kültürel değişime karşı durmak olarak açıkladı.