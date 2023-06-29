Otomotiv devi iflasın pençesinde. Kimse tahmin etmiyordu

Yeniakit'in haberine göre, dünyaca ünlü dev şirketlerin iflas haberleri peş peşe geliyor.

Son olarak dünyaca ünlü otomotiv devinden kötü haber geldi. Bu kez gerçekleşen iflas ise tedarik sıkıntısından kaynaklı değil.

ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors (RIDE.O) Tayvanlı şirket Foxconn'dan vadettiği bir yatırımla ilgili bir anlaşmazlığı çözememesi üzerine Salı günü iflas koruması başvurusunda bulundu ve kendini satışa çıkardı.

İflas mahkemesine yapılan bir şikayette Lordstown, elektronik şirketini dolandırıcılık yapmakla ve elektrikli araç üreticisine 170 milyon dolara kadar yatırım yapma anlaşmasına uymamakla ve bir dizi sözü tutmamakla suçladı.

Foxconn daha önce anlaşmanın bir parçası olarak Lordstown'a yaklaşık 52,7 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Lordstown, Foxconn'un söz verdiği gibi ek hisse satın almakta tereddüt ettiğini ve elektronik üreticisini araç geliştirme planlarında işbirliği yapma konusunda yanılttığını iddia ediyor.