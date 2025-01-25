Otomotiv devi isim değişikliğine gidiyor. Türkiye'de de geçerli olacak

İsveçli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit araçlarını daha kolay ayırt edebilmek için önemli bir isim değişikliğine gidiyor. 2010 yılında Çinli Geely’ye satılan Volvo, bu adımı, araçların elektrikli ve hibrit modellerini daha belirgin hale getirmek amacıyla attığını belirtiyor. Yeni isimlendirme, özellikle Türkiye’de de geçerli olacak ve markanın daha net bir şekilde elektrikli araç pazarındaki yerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Volvo’nun yeni isimlendirme sistemine göre, elektrikli araçlardan XC40 Recharge’ın adı ‘EX40’ olarak değiştirilecek. Bu değişiklik, elektrikli modellerin diğerlerinden daha kolay ayrılabilmesi için yapılırken, aynı araçtaki hafif hibrit versiyon ise ‘XC40’ ismini koruyacak.

Plug-in hibrit modellerde de önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. ‘Recharge’ etiketi, plug-in hibrit modellerde kullanılmayacak ve bu araçlar, T8 ismiyle anılacak. Bu düzenleme ile kullanıcılar, tam elektrikli ve hibrit araçları daha kolay tanıyabilecekler.

Volvo, 2025 itibarıyla C40 Recharge modelinin üretimine son verecek. Ancak, C40’ın yeni bir versiyonuyla 2026 yılında yeniden piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yeni versiyon, "EC40" adıyla satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl sadece 1.420 adet satılan C40 modelinin düşük satış rakamları, bu kararda etkili olmuş olabilir.

Volvo'nun yeni isimlendirme politikası, Türkiye'deki araçlar için de geçerli olacak. Şirketin resmi internet sitesinde, 2024 model araçlarda ‘Recharge’ ifadesi yer alırken, 2025 model araçlarında bu ifade kaldırılmış durumda. Türkiye’deki kullanıcılar, 2025 model araçları satın alırken, bu yeni isimlendirme sistemine göre seçim yapacaklar.

Volvo’nun bu kararının arkasında yatan bir diğer sebep ise, elektrikli ve hibrit araçlar arasındaki farkları netleştirmek. Şirket, pazarda daha belirgin bir konum elde etmeyi ve tüketicilere araç tercihlerini yaparken daha fazla kolaylık sağlamayı amaçlıyor.