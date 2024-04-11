Otomotiv devi kapanıyor mu? Türkiye'de de çok satıyordu resmi açıklama yapıldı

Son zamanlarda, Seat, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olarak, üretim faaliyetlerini gelecek aylarda durduracağı yönünde iddialarla gündeme geldi. Bu iddialar, Volkswagen Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirket tarafından resmi bir açıklama ile yanıtlandı.

Volkswagen Group CEO’su Thomas Schäfer, Münih Otomobil Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Seat markasına “Yeni bir rol” atayacaklarını ve Cupra markasına odaklanacaklarını ifade etti. Bu açıklamanın ardından, dünya genelindeki basın kuruluşlarında “Seat üretimi durdurulacak” şeklinde haberler yer aldı.

Bu durum, Volkswagen Grubu altındaki diğer şirketlerin de benzer bir küçülmeye gidebileceği endişelerini beraberinde getirdi. Ancak, Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Volkswagen Binek Araç CEO’su Thomas Schäfer, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

BU YIL 200 BİN ADET SATTI

Schäfer, SEAT’ın her zamankinden daha güçlü olduğunu ve şu anda en iyi ürün gamına sahip olduğunu belirterek, yarı iletkenlerle ilgili sorunların çözülmesiyle birlikte bu yılki satışların yüzde 18 artışla yaklaşık 200 bin adede ulaştığını vurguladı.

IAA Mobility’de Volkswagen Grubu’nun gücünü bir kez daha gösterdiğini söyleyen Schäfer, grup olarak rekabetçi maliyetlerle en çok arzu edilen markalardan en iyi teknolojiyi sunma vizyonlarını gerçekleştirdiklerini ve SEAT S.A. ile CUPRA markalarının bu vizyonun somut örnekleri olduğunu ifade etti.

Schäfer, bazı medya kuruluşlarının aksine, SEAT’ın güçlü durumda olduğunu tekrarladı ve şirketin uzun vadede, özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu yeni mobilite biçimlerini sunma konusunda önemli bir fırsata sahip olduğunu, paylaşım, abonelik ve mikro mobilite alanlarında SEAT MÓ ile zaten deneyimli olduklarını belirtti.