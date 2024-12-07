Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırdı. Ücretsiz değişim yapılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Otomotiv devi on binlerce aracını geri çağırdı. Ücretsiz değişim yapılacak

Daihatsu Motor, 191 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Araçların, çalışırken karoserden gelen titreşimleri emen yayların kırıldığı gözlemlendi. Kırılan yayların lastiğe temas ederek lastiğin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabileceği açıklandı.

Daihatsu Motor, araçlarındaki yaylardaki arızalar nedeniyle 191 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 ile 2018 yılları arasında üretilen "Move Canvas" ve "Hijet" dahil olmak üzere toplamda altı modelin geri çağrılacağı bildirildi.

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Sorun, araçların karoserden gelen titreşimleri emmesi gereken yaylardaki boya kaplamalarının sıyrılması ve kırılmasıyla ilgili. Kırılan yaylar, lastiklere temas ederek patlamasına yol açabiliyor, bu da aracın hareket etmesini engelliyor.

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Henüz herhangi bir trafik kazası bildirilmemekle birlikte, 608 farklı arıza kaydı bulunuyor. Geri çağrılan araçların sahipleri, Daihatsu bayilerinde ücretsiz parça değişimi yapılacak.

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Bakanlık, araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını öneriyor. Bu durum, hem sürüş güvenliği hem de araçların uzun ömürlü olabilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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