Otomotiv devi üretime ara veriyor! Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi üretime ara veriyor! Resmen açıklandı

Tofaş, planlı bakım ve ihracat pazarlarındaki seyir nedeniyle 16 Temmuz-20 Ağustos'ta Bursa'daki fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Otomotiv devi Tofaş, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yeni bir bildirimde bulundu.

Tofaş, planlı bakım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir nedeniyle üretime bir ay ara vereceğimi bildirdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, üretime 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

7-001.jpgTOFAŞ

1968 yılında Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç tarafından kurulan TOFAŞ'ın üretim fabrikası Demirtaş, Osmangazi’de yer alır.

Koç Holding ve Stellantis'in eşit hissedar olduğu kuruluş, bugün %37,8 Stellantis, %37,8 Koç Holding ve %24,3 diğer ortaklara ait ortaklık yapısıyla faaliyetlerine devam ediyor.

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