Otomotiv devi üretime geçici ara verme kararı aldı! Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi üretime geçici ara verme kararı aldı! Resmen açıklandı
Otomotiv devi Tofaş, üretime geçici ara verildiğine dair Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bir açıklama yayımladı.

1968 yılında Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç tarafından kurulan Tofaş Türk Otomobil fabrikası, üretime geçici olarak verecek.

Şirket, konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.

Açıklamada, "Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI

TOFAŞ, 1968 yılında Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç tarafından kuruldu. Üretim fabrikası Demirtaş, Osmangazi’de yer alan, Koç Holding ve Stellantis'in eşit hissedar olduğu kuruluş, bugün %37,8 Stellantis, %37,8 Koç Holding ve %24,3 diğer ortaklara ait ortaklık yapısıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

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