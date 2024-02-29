Otomotiv devi yüzbinlerce aracını geri çağırıyor. Türkiye yollarında sıkça görülüyor

Türkiye yollarında sıkça gördüğümüz Volkswagen marka araçlarda bir arıza tespit edildi. Ünlü marka yakıt deposu emme jet pompasındaki bir sorun nedeniyle 2015-2020 model yılları arasında 260 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre sorun, yangın riski taşıyan yakıt sızıntısına yol açabilir. Bu geri çağrıya dahil olan modeller arasında Audi’ye ait bir model de bulunuyor.

Etkilenen araçlar arasında Volkswagen Golf, Golf GTI, SportWagen, Jetta GLI ve Audi A3 bulunuyor.

Volkswagen, benzin deposundan yakıt sızıntısına neden olabilecek bu kusurlu emme pompasını değiştirmek için toplam 261,257 VW ve Audi otomobilini geri çağırıyor.

Geri çağırma, önden çekişli araçları kapsayan belirli bir emme jet pompası modeline sahip araçları hedefliyor. Bu pompalar Gentherm tarafından üretiliyor.

ARAÇLAR YANABİLİR

VW talimatları, pompanın işlevini emisyon sisteminden yakıtı boşaltmak olarak tanımlıyor ve yakıtın birikmesine ve sonunda kömür filtresinden sızmasına neden olan bir contanın arızalanabileceğini belirtiyor.

Arızalı pompaya sahip müşteriler, yakıt doldurma sırasında yakıtın geri dökülmesi veya yakıt doldurma sırasında erken duran bir meme gibi yakıt doldurma sorunları yaşayabileceğini ve yolcuların aracın içinden bir yakıt kokusu fark edebileceğini bilmelidir.

Geri Çağrılan Araçlar:

2015-2020 Volkswagen Golf GTI: 114,485 araç

2015-2020 Volkswagen Golf: 58,544 araç

2015-2019 Volkswagen Golf SportWagen: 26,037 araç

2019-2020 Volkswagen Jetta GLI: 10,925 araç

2015-2020 Audi A3 sedan: 47,391 araç ve cabriolet: 3,875 araç