Otomotiv devinden Türkiye kararı. Her şey 730 gün sonra gerçekleşecek

Yılda 20 milyon aracın satıldığı ve dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, bugüne kadar sadece kendi iç pazarında satılan otomobilleri için kapsamlı bir ihracat hamlesi başlattı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 1997 yılında Çin'de kurulan Chery markası, Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını bildirdi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye'ye yatırım yapmayı değerlendirdiklerini ifade eden Chery International Başkanı Zhang Guibing, "Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Ar-Ge merkezi ile başlayıp sonrasında fabrika yatırımını değerlendiriyoruz. Fabrika için Türkiye'den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerin de satış rakamlarına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OTOMOTİVDE BÜYÜK BİR PAZAR"

Guibing, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu kaydederek, ileri de üretim yapabileceklerinin de sinyalini verdi.

Guibing, "Türkiye otomotivde çok büyük bir pazar. Bizim için çok önemli bir ülke. Chery’nin Avrupa hamlesinde bir köprü. Bunun yanında bir otomobil üretmek için tüm alt yapıya sahip. Yedek parçadan teknolojisine kadar tüm üretimi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke. Türkiye’ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz. Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

"150-200 BİN ADETLERİ YAKALAMALIYIZ"

Olası bir fabrika yatırımı için ilgili bakanlıklar ile görüşmelere başladıklarını da anlatan Guibing, "Bizim yapacağımız fabrika yatırımı çok büyük olacak. Bunun için fizibilite çalışmaları yapıyoruz ve bu zaman alan bir çalışma. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Bir Ar-Ge merkezi ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Fabrika yatırımında sadece Türkiye’nin satış rakamlarına bakmıyoruz. Türkiye’den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerin de satış rakamlarına bakıyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM İLE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Yeni pazarlara Ar-Ge merkezi ile girmenin kendilerine özel bir durum olmadığının altını çizen Chery International Başkanı Guibing, "Bu aslında Çinli markaların iş yapma geleneği. İlerleyen dönemlerde Türkiye’de açacağımız Ar-Ge merkezi ile Türk müşterisinin isteklerini, yol şartlarını ve çevreyi kavradıktan sonra ürünlerimizi buna göre üretmek istiyoruz. Ancak biz ne olursa olsun Türkiye’de bir üretim yaparak yer almayı istiyoruz. Sadece bunun şu anda nasıl olacağı belli değil. Şu an bir fabrika kararı alsak bile işler hale gelmesi en az 2 yıl alacak. Eğer Türkiye bize destek verirse gelecekte yatırım yapmamız kolaylaşır. Bu destekler ile ilgili hükümet yetkilileri ile görüşmelerimiz var" dedi.

6 ÜRETİM TESİSİNE SAHİP

Dünyada 6 üretim tesisi olan Chery'nin Çin haricinde, Meksika, Brezilya, Mısır, Cezayir ve Endonezya'da üretimi bulunuyor. Chery, binek otomobiller, minivanlar ve SUV'lar üretiyor ve bunları Chery markası altında satıyor.