Otomotiv devinin iflası istendi. Kimse inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Türk Rus
Otomotiv devinin iflası istendi. Kimse inanamadı
Rusya’nın en gözde otomobil markası Moskviç'in 2024 model araç üretimi devam ediyor. Seri üretim Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste yapılıyor. Hong Kong’lu bir şirket Moskviç' için iflas talebinde bulundu.

Rusya'da çekilen hemen hemen her filmde kullanılan dünyaca ünlü Moskviç marka araçların üretemi uzun bir aradan sonra tekrar start aldı. Renault’tan belediyeye devredilen Moskviç fabrikası için Hong Kong’lu bir şirket iflas talebinde bulundu.

Moskova Arbitraj Mahkemesi'nde açılan davaya göre şirket Moskviç'in kendilerine 2,5 milyon Euro’luk borcu ödemediğini ileri sürüyor.

Moskviç yönetimi ise suçlamayı kabul etmedi. Yapılan savunmada borcun fabrikanın eski sahibi Renault Rossiya firmasına ait olduğu ileri sürüldü.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Bu borcun Renault Logan modellerinin üretiminde kullanılan yedek parça ekipmanlarının tedariki kapsamındaki sözleşmeden kaynaklandığı belirtiliyor.

Moskviç yetkilileri, ekipmanların tedarik edildiği ve çalışır durumda olduklarına dair gerekli belgelerin sunulmadığını öne sürüyor.

Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başlamıştı.

Üretilen ilk araç olan Moskviç 3 model crossoverların fiyatının 1,97 milyon rubleden başlayacağı duyuruldu. (Yaklaşık 29 bin dolar.)

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