Otomotiv devlerinden çok konuşulacak hile itirafı

Araç üretim sürecinde sertifikasyon için "hileli güvenlik testi" yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının itirafta bulunduklarını ve yolsuzlukları kabul ettiklerini duyurdu.

SEVKİYATLARI DURDURUN ÇAĞRISI

Bakanlık, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını isterken, MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak için Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.

BAKAN SAITO TETSUO: SON DERECE ÜZÜCÜ

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, konuya dair bir açıklamada bulundu. Tetsuo, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu söyleyerek, etkilenen modellerin, halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı etki oluşturacağını tahmin ettiklerine değindi.

TOYOTA ÖZÜR DİLEDİ

Toyota Motor, açıklamasında, firmanın toplamda 7 modeli kapsayan araçlarının "MLIT onaylı olmayan yöntemlerle sertifikasyondan geçirildiğini" duyururken; Fielder, Axio ve Yaris Cross modellerinin üretiminin halen sürdüğünü, diğer 4 modelin ise üretiminin daha önce durdurulduğunu açıkladı.

Toyota Başkanı Toyoda Akio, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını ifade ederek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık" diye konuştu.

"SERTİFİKASYON SİSTEMİNİN TEMELLERİNİ BALTALIYOR"

Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, "Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

HONDA'NIN 4,3 MİLYON, TOYOTA'NIN 1,7 MİLYON ARACINI KAPSIYOR

Resmi Kyodo ajansına göre, test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4,3 milyon, Toyota'nın 1,7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi.

Toyota'nın testlerde "yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı", Mazda'nın ise "motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı" kaydediliyor.

Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor.