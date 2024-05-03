Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu

Kaynak: AA
Otomotiv endüstrisi nisanda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM ihracat verilerini açıkladı. TİM verilerine göre, sanayi grupları arasında otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatıyla ikinci sırayı alırken, hazır giyim de 1,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Nisan ayında fındık ve mamulleri yüzde 43,9'luk artışla ihracatını en çok yükselten sektör oldu.

Bu arada Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini sanayi grubu oluşturdu. İhracat miktarı geçen aya göre yüzde 3,7 azaldı. Toplam ihracat 13,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Nisanda, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda 2,4'lük artışla 2,6 milyar dolarlık dış satım yaptı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde Almanya ilk sırada 1,3 milyar dolarla yer aldı. Almanya'yı Amerika ve İngiltere izledi.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 51 kent ihracatını artırdı.

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