Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'den otomotiv ihracatı açıklaması. TİM verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İkinci sırada, otomotiv sektörünün ardından 3 milyar dolarlık ihracatla kimyevi madde sektörü yer aldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun ihracatı TİM'e göre geçen yüzde 5,5 azalış gösterdi.

Martta toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubu ise yüzde 2,9'luk azalış gösterdi. Tarım sektörünün toplam ihracatı 3,1 milyar dolar oldu. Madencilik grubun ihracatı ise yüzde 4,9'luk artışla 502 Milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YİNE ALMANYA'YA

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya ve 1 milyar 59 milyon dolarla ABD oldu.