Otomotiv üretiminde ve ihracatında flaş gelişme

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 108 bin 483 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise ise yüzde 5 düşerek 67 bin 59 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 112 bin 737 adedi buldu.

SANAYİNİN KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 67 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 7 yükselirken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yıla paralel seyretti. 2024 Ocak ayında, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 75, otobüs-midibüs grubunda yüzde 55 ve traktörde yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 2 ARTARAK 2,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre adet bazında yüzde 5 azalarak 75 bin 106 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 7 geriledi ve bin 604 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ocak ayında yüzde 16 pay ile sektörel ihracat sıralamasında birinci sırada başladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 2,8 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 1 artarak 2,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı.

İÇ PAZARDA 82 BİN 416 ARAÇ SATILDI

2024’ün ocak ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 artarak 82 bin 416 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 72 oranında artarak 64 bin 41 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 13, ağır ticari araç pazarında yüzde 1, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 15 büyüme sağlandı. 2024’ün ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.