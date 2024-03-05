Otomotivcilerden 3,1 milyar dolarlık rekor ihracat

Otomotiv sektörü Şubat ayında rekor ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, 3 milyar 130 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada bulunan sektörün toplam dış satımdan aldığı pay yüzde 14,8 olarak kayıtlara geçti. Yılın 2 ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi, 5 milyar 909 milyon dolara ulaştı.

Tedarik endüstrisinde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı ve 1 milyar 266 milyon dolara ulaştı. Binek otomobillerde yüzde 28 yükselerek 926 milyon dolara, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 37 artışla 555 milyon dolara, otobüs-minibüs-midibüste yüzde 79 yükselişle 234 milyon dolara çıktı, çekicilerde ise yüzde 32 azalışla 116 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 2 düşüş yaşandı. Amerika'ya ihracat ise yüzde 49 artış gösterdi.

Binek otomobillerde en fazla dış satım olan ülke İtalya'ya yüzde 109, Birleşik Krallık'a yüzde 127, İspanya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 48 ihracat artışı kaydedildi.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Türk otomotiv endüstrisi geçen senenin aynı ayına göre şubatta en büyük pazar Almanya'ya 439 milyon dolar ihracat yaptı.

İtalya'ya yüzde 31 artışla 360 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 75 artışla 359 milyon dolarlık dış satımlar gerçekleştirildi. İspanya'ya yüzde 29, Polonya'ya yüzde 34, Belçika'ya yüzde 1, ABD'ye yüzde 62, Romanya'ya yüzde 23 ihracat artışları tespit edildi.

İhracat rakamlarını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv sektörümüz bugüne kadar en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı. Tedarik endüstrisi, binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Geçen ay ilk 10 ülkenin 9'unda ihracat artışı yaşandı. Birleşik Krallık'a yüzde 75 ve ABD'ye yüzde 62 ihracat artışları kaydettik."