Otostop çekip bindi. Otomobil sürücüsünü taciz iddiasıyla öldürdü

Denizli'de, 22 yaşındaki bir genç, otostop çekerek bindiği aracın sürücüsünü kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

KAYNAK: DHA
Otostop çekip bindi. Otomobil sürücüsünü taciz iddiasıyla öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Sadi Tokgöz (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Kutluhan N., otostop çekerek bindiği araçta kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla Tokgöz'ü öldürdüğünü itiraf etti.

Olay pazar günü sabah saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil sağlık ekibi otomobilin sürücü kısmında göğsünden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan Sadi Tokgöz’ü ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Tokgöz, göğsüne aldığı 4 bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

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ELLE TACİZ İDDİASI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Sadi Tokgöz’ün en son Kutluhan N. (22) ile görüldüğünü belirledi.

Cinayet Bürosu ekipleri Kutluhan N.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Kutluhan N.'nin ilk ifadesinde, otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü Tokgöz’ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup elle taciz ettiği gerekçesiyle bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Kutluhan N.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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