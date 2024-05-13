Otoyol inşaatında vinç devrildi: 1 ölü

Kaza, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi’nde saat 15.30 sularında yaşandı. Alınan bilgiye göre, viyadükte bulunan köprünün üstüne hazır kolon taşıyan vinç bir anda işçinin üzerine devrildi.
Kazanın ardından yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri işçinin kaza mahalinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından ismi tespit edilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.